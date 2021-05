Omicidio Vannini, condanne confermate per i Ciontoli. La mamma di Marco: «Fatta giustizia» (Di martedì 4 maggio 2021) «Potremo portare i fiori sulla tomba di Marco. È stata fatta giustizia, ma non ci sono né vincitori né vinti». Sono le parole dei genitori di Marco Vannini dopo che la Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico. Tutti coinvolti nell’omicidio di Marco, morto nella loro casa di Ladispoli, sul litorale romano, nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. Leggi su vanityfair (Di martedì 4 maggio 2021) «Potremo portare i fiori sulla tomba di Marco. È stata fatta giustizia, ma non ci sono né vincitori né vinti». Sono le parole dei genitori di Marco Vannini dopo che la Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico. Tutti coinvolti nell’omicidio di Marco, morto nella loro casa di Ladispoli, sul litorale romano, nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015.

matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - Agenzia_Ansa : Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i fi… - RaiNews : 14 anni per il padre, 9 anni e 4 mesi per la moglie e i figli Martina e Federico #Vannini #Ciontoli #Cassazione - Electrified_Acc : Omicidio Vannini, la Cassazione conferma le condanne dei Ciontoli. La mamma di Marco: 'Giustizia è fatta'… - MariaMacca3 : Omicidio Marco Vannini, la Cassazione conferma le condanne per i Ciontoli -