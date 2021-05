Nuovo tasto Google Pay per gli acquisti online: in cosa differirà (Di martedì 4 maggio 2021) Non scopriamo oggi Google Pay, diventato ormai un’istituzione per i pagamenti mobile, ma anche per quelli desktop. Il team di sviluppo del colosso di Mountain View ha fatto sapere, tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, che il sistema di pagamenti digitali riceverà presto un altro miglioramento. Il tasto Google Pay verrà aggiornato con le informazioni relative alla carta del proprietario, incrementando del 3.6% le conversioni. La visualizzazione di dati dettagliati, ovvero del tipo di carta (in riferimento al circuito cui appartiene) e delle ultime quattro cifre, permette all’utente di ricordare che ha già provveduto a salvare una carta di pagamento nel proprio account Google, invogliandolo ad utilizzare il sistema di pagamento. Si tratta semplicemente di provvedere alla configurazione di un metodo di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Non scopriamo oggiPay, diventato ormai un’istituzione per i pagamenti mobile, ma anche per quelli desktop. Il team di sviluppo del colosso di Mountain View ha fatto sapere, tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, che il sistema di pagamenti digitali riceverà presto un altro miglioramento. IlPay verrà aggiornato con le informazioni relative alla carta del proprietario, incrementando del 3.6% le conversioni. La visualizzazione di dati dettagliati, ovvero del tipo di carta (in riferimento al circuito cui appartiene) e delle ultime quattro cifre, permette all’utente di ricordare che ha già provveduto a salvare una carta di pagamento nel proprio account, invogliandolo ad utilizzare il sistema di pagamento. Si tratta semplicemente di provvedere alla configurazione di un metodo di ...

unjversalee : uscito un nuovo tasto su meet ho paura di premere - micasempre : Dunque accade che esplode il coso qua ..e con quello nuovo mi accorgo che non ho più molti voi perché mi esce seguì… - simastaiserena : quando ho dei dubbi dopo aver preso una scelta solitamente ricevo un segno, positivo se ho scelto bene, negativo se… - gigibeltrame : Netflix introduce un nuovo tasto per gli spettatori indecisi #digilosofia - maurilioberetta : #Netflix introduce un nuovo tasto per gli spettatori indecisi -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo tasto Su WhatsApp si potranno ascoltare gli audio prima di inviarli Un tasto per ascoltare l'anteprima Come dovrebbe funzionare la nuova feature? Accanto al pulsante per inviare il messaggio vocale dovrebbe comparire un nuovo pulsante per ascoltare in anteprima l'...

Messaggi vocali su WhatsApp puoi ascoltarli prima di inviarli: era ora, oggi puoi solo cestinarli ... quindi sentire quanto si è detto e decidere se mandarlo oppure cancellarlo e farne uno nuovo. Una ... A quel punto, si vedrà la barra con il tasto Play, Elimina o Invio . Gli sviluppatori non faranno ...

Netflix introduce un nuovo tasto per gli spettatori indecisi Webnews.it Nuovo Seat Tarraco PHEV (e-Hybrid): il SUV plug-in che non ti aspetti [245CV] Il grande SUV spagnolo per il 2021 mette la spina e perde due posti, lasciando spazio a una batteria ed il sistema di elettrificazione piena. In cambio 50 km veri di autonomia elettrica e la guida, se ...

Come ascoltare i messaggi vocali di WhatsApp prima di inviarli Su WhatsApp arriva la possibilità di ascoltare i messaggi vocali di WhatsApp prima di inviarli. Ecco come si fa per revisionare gli audio.

Unper ascoltare l'anteprima Come dovrebbe funzionare la nuova feature? Accanto al pulsante per inviare il messaggio vocale dovrebbe comparire unpulsante per ascoltare in anteprima l'...... quindi sentire quanto si è detto e decidere se mandarlo oppure cancellarlo e farne uno. Una ... A quel punto, si vedrà la barra con ilPlay, Elimina o Invio . Gli sviluppatori non faranno ...Il grande SUV spagnolo per il 2021 mette la spina e perde due posti, lasciando spazio a una batteria ed il sistema di elettrificazione piena. In cambio 50 km veri di autonomia elettrica e la guida, se ...Su WhatsApp arriva la possibilità di ascoltare i messaggi vocali di WhatsApp prima di inviarli. Ecco come si fa per revisionare gli audio.