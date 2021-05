Nello Musumeci: "In Sicilia sfiducia per AstraZeneca perché ci sono stati più morti" (Di martedì 4 maggio 2021) “La Sicilia paga la disaffezione nei confronti di AstraZeneca, è un fatto che da noi si siano verificati più eventi luttuosi”. Il governatore Nello Musumeci respinge le accuse che raccontano di un’Isola fanalino di coda nella vaccinazione o come zona in difficoltà, “serve piuttosto una comunicazione nazionale più forte”. E riguarda la vaccinazione delle isole minori “nessuno si offenda, noi non abbiamo detto nulla quando si è parlato di vaccinare nelle zone sciistiche”. In Sicilia è stato utilizzato il 78% delle dosi arrivate. Quando si è dimesso l’assessore Razza i dati parlavano dell’89%. Cosa non ha funzionato nel frattempo?“Potrei dire che stavamo lavorando molto bene e che stiamo adesso recuperando dopo alcune settimane difficili. Ma più di tutto la Sicilia paga una disaffezione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) “Lapaga la disaffezione nei confronti di, è un fatto che da noi si siano verificati più eventi luttuosi”. Il governatorerespinge le accuse che raccontano di un’Isola fanalino di coda nella vaccinazione o come zona in difficoltà, “serve piuttosto una comunicazione nazionale più forte”. E riguarda la vaccinazione delle isole minori “nessuno si offenda, noi non abbiamo detto nulla quando si è parlato di vaccinare nelle zone sciistiche”. Inè stato utilizzato il 78% delle dosi arrivate. Quando si è dimesso l’assessore Razza i dati parlavano dell’89%. Cosa non ha funzionato nel frattempo?“Potrei dire che stavamo lavorando molto bene e che stiamo adesso recuperando dopo alcune settimane difficili. Ma più di tutto lapaga una disaffezione ...

