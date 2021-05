Israele: primo arbitro transgender al massimo livello professionistico (Di martedì 4 maggio 2021) L’arbitro israeliano Sapir Berman ha annunciato che assumerà d’ora in poi il nome femminile di “Sapir” invece del maschile “Sagi”, diventando quindi il primo arbitro transgender professionista ad arbitrare nella massima lega di calcio israeliana. C’era stato infatti anche il caso di Lucy Clark in Inghilterra nel 2018 ma che arbitrava partite di calcio dilettantistico nel tempo libero, mentre in questo caso si tratta di un arbitro della massima serie. Ad annunciarlo è Sapir stessa in una conferenza stampa: “Mi sono sempre vista come una donna fin da quando ero molto giovane. In un primo momento non sapevo come definirlo, come chiamarlo ma c’è stata sempre un’attrazione per il lato femminile e c’era invidia delle altre donne”. primo arbitro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) L’israeliano Sapir Berman ha annunciato che assumerà d’ora in poi il nome femminile di “Sapir” invece del maschile “Sagi”, diventando quindi ilprofessionista ad arbitrare nella massima lega di calcio israeliana. C’era stato infatti anche il caso di Lucy Clark in Inghilterra nel 2018 ma che arbitrava partite di calcio dilettantistico nel tempo libero, mentre in questo caso si tratta di undella massima serie. Ad annunciarlo è Sapir stessa in una conferenza stampa: “Mi sono sempre vista come una donna fin da quando ero molto giovane. In unmomento non sapevo come definirlo, come chiamarlo ma c’è stata sempre un’attrazione per il lato femminile e c’era invidia delle altre donne”....

