Infortuni: Conte, ‘morte Luana non lasci indifferenti, è ora di fare di più’ (2) (Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) – “Da inizio anno più di una persona al giorno è deceduta sul lavoro, perlopiù nel silenzio generale. In Italia la sicurezza sul lavoro non può e non deve essere un diritto di pochi – rimarca dunque l’ex premier – Le forze politiche, i rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti delle associazioni di categoria e sindacali, tutti insieme abbiamo il dovere di fare di più. È necessaria un’azione politica unitaria che parta dalla riscrittura della Carta dei diritti dei lavoratori e dalla consapevolezza che la sicurezza sul lavoro ‘costa’”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) – “Da inizio anno più di una persona al giorno è deceduta sul lavoro, perlopiù nel silenzio generale. In Italia la sicurezza sul lavoro non può e non deve essere un diritto di pochi – rimarca dunque l’ex premier – Le forze politiche, i rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti delle associazioni di categoria e sindacali, tutti insieme abbiamo il dovere didi più. È necessaria un’azione politica unitaria che parta dalla riscrittura della Carta dei diritti dei lavoratori e dalla consapevolezza che la sicurezza sul lavoro ‘costa’”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Infortuni: Conte, 'morte Luana non lasci indifferenti, è ora di fare di più' (2)... - TV7Benevento : Infortuni: Conte, 'morte Luana non lasci indifferenti, è ora di fare di più'... - AceccKramer : cosa è stato + determinante da gennaio per l'inter 1)hai fatto preparazione atletica 2)no infortuni da covid 3)no… - MedaAle : @tancredipalmeri Quando si arriva ad un risultato del genere, molte situazioni lo caratterizzano. Sicuramente il fl… - pplorizio : @SpudFNVPN Se posso dire: 1. Milan e Napoli sono i due team che hanno sofferto più infortuni di tutti. I due coach… -