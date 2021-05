Infernetto | auto si ribalta | deceduto 26enne

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma – Incidente stradale mortale questa notte a 00.30 in via del Canale della Lingua, all’incrocio con via Epaminonda, nella zonadi Roma. Un’, una Volkswagen Polo, per cause da accertare si e’ta. Alla guida un uomo di 26 anni che e’sul posto. Sul posto le pattuglie del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Indagini in corso per risalire alla dinamica del sinistro.