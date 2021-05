Il Principe azzurro è uno “stupratore” perché bacia Biancaneve mentre dorme: follia negli Usa (Di martedì 4 maggio 2021) Il femminismo ultra intregralista, nel segno del “politicamente corretto” di sinistra, sbarca anche a Disneyland e finisce per colpire una delle figure più amate dai bambini, il Principe azzurro, equiparato a una sorta di “stupratore” perché bacia Biancaneve mentre dorme. Quindi, secondo alcuni intellettuali americani, contro la sua volontà. La polemica nasce nel parco a tema di Anaheim in California, riaperto venerdì dopo essere stato chiuso per più di un anno a causa della pandemia. La giostra principale, rifatta completamente, ha adesso la rappresentazione della scena del bacio con cui il Principe azzurro sveglia Biancaneve baciandola, ovviamente senza avvisarla prima, anche ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) Il femminismo ultra intregralista, nel segno del “politicamente corretto” di sinistra, sbarca anche a Disneyland e finisce per colpire una delle figure più amate dai bambini, il, equiparato a una sorta di “. Quindi, secondo alcuni intellettuali americani, contro la sua volontà. La polemica nasce nel parco a tema di Anaheim in California, riaperto venerdì dopo essere stato chiuso per più di un anno a causa della pandemia. La giostra principale, rifatta completamente, ha adesso la rappresentazione della scena del bacio con cui ilsvegliandola, ovviamente senza avvisarla prima, anche ...

matteosalvinimi : Di censura in censura, si arriva al RIDICOLO. Qui ad essere aggredito, oltraggiato e discriminato è... il buonsenso… - arquer12 : RT @matteosalvinimi: Di censura in censura, si arriva al RIDICOLO. Qui ad essere aggredito, oltraggiato e discriminato è... il buonsenso! V… - aranciatina : @SirDistruggere Ma più che sul bacio non consensuale, io mi soffermerei sul fatto che ci abbiano plagiato le menti… - SecolodItalia1 : Il Principe azzurro è uno “stupratore” perché bacia Biancaneve mentre dorme: follia negli Usa… - naples___1926 : RT @LIntelligente: Su Facebook stanno giudicando colpevole il principe azzurro che ha baciato Biancaneve perché non ha dato il suo consenso… -