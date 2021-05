Forse l’unico modo per non sentirci a disagio sui social è ‘prenderla con filosofia’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) Io suinetwork mi sento a sempre aè una cosa anagrafica, ma non riesco a capirli. Mi sento fuori luogo, come a quelle feste in cui andavo da ragazzino in cui tutti si divertivano e io mi dicevo “deve essere una bella festa se tutti si divertono, dovrei divertirmi anche io”, ma proprio non riuscivo. Neimi pare che le persone diano il peggio di sé: sfogano la violenza repressa contro sconosciuti, gonfiano il proprio ego come le rane che riempiono il petto per impressionare le altre. C’è però qualche isola felice in cui trovare dei contenuti e non solo gattini e meme, una di queste isole è sicuramente Tlon, una pagina (su Instagram e Facebook) curata da due filosofi, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, che sono anche compagni nella vita. Sono diventati molto famosi durante il primo lockdown ...