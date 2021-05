Formazioni ufficiali Chievo-Cremonese | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 4 maggio 2021) Ledi, partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di. Entrambe le squadre non vincono da tre giornate e vogliono tornare a farlo per coltivare le loro speranze di approdare ai play-off. Compito quasi impossibile per gli uomini di Pecchia, che probabilmente si accontenterebbero anche di una salvezza tranquilla dopo il complicato inizio di stagione. Discorso diverso per i clivensi, che fin da inizio campionato hanno come obiettivo minimo di finire tra le prime otto. Fischio d’inizio fissato per le ore 14.00 di martedì 4 maggio. Di seguito le scelte dei due allenatori.: Semper, Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti, Canotto, ...