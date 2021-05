Flashback 2 è realtà! Microids annuncia ufficialmente il sequel del classico per Amiga

Leggi su eurogamer

(Di martedì 4 maggio 2021) Dopo un episodio originale che sfruttava una certa vicinanza visiva con Another World, il suoFade to Black e un remake in HD sotto la guida di Ubisoft nel 2013,torna dai primi anni '90 grazie all'annuncio di untramite comunicato stampa. Semplicemente battezzato2, questolascia ancora un'immensa aura di mistero che aleggia intorno alle prossime avventure di Conrad B. Hart, maha già avuto cura di specificare che Paul Cuisset sarà ancora una volta ai comandi. Questo nuovo gioco action/platform è già pianificato per rilanciare le avventure spaziali del famoso avventuriero nel 2022, su PC e console, senza ulteriori dettagli. "Sviluppare undiè un'idea che ho avuto per molto tempo. Non ...