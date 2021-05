Ferrari, nel trimestre l’utile a +24% a 206 mln. Ma è flop in borsa (Di martedì 4 maggio 2021) Nel primo trimestre la Ferrari ha visto salire l’utile netto del 24% a 206 milioni di euro, un dato superiore alle previsioni (192 milioni). I ricavi sono aumentati dell’8% a 1,011 miliardi, mentre il consensus attendeva un dato a 1,032 miliardi. Nei tre mesi sono state consegnate in totale 2.771 unita’, in lieve aumento (+1%) rispetto allo stesso L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 maggio 2021) Nel primolaha visto salirenetto del 24% a 206 milioni di euro, un dato superiore alle previsioni (192 milioni). I ricavi sono aumentati dell’8% a 1,011 miliardi, mentre il consensus attendeva un dato a 1,032 miliardi. Nei tre mesi sono state consegnate in totale 2.771 unita’, in lieve aumento (+1%) rispetto allo stesso L'articolo

CalcioFinanza : Ferrari, nel trimestre l’utile sale del 24% a 206 milioni. Ma è flop in borsa - Ro_Ferrari_ : RT @castelliditalia: Lo svuotamento del lago artificiale di #Vagli slitta al 2022. Consentirà di far ammirare per un po di tempo, in via ec… - F1Daviderusso : @lucacapvt @Lotus_1979 @CCokina12 @MarianoFroldi @LucaSalvarani11 @quaranta_vito @_allthatglitz @Roberta @Mterryf1… - Motorsport_IT : #F1 | #F1Report: Analizziamo nel dettaglio quanto accaduto durante il #PortugalGP, in compagnia di @franconugnes,… - MarioGe00375715 : @LegaSalvini Ottimo Matteo non dimenticare la pace nel mondo lavorare poco o niente e guadagnare tanto, una Ferrari… -