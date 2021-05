Emanuele Basile | a Monreale il dolore si rinnova a 41 anni dall’omicidio FOTO

Ultime Notizie dalla rete : Emanuele Basile

Filodiretto Monreale

E sempre in tema di mafia , voglio ricordare che nella notte fra il 3 e 4 maggio 1980, 41 anni fa, fu assassinato da un commando di Cosa Nostra a Monreale il capitano, grande ...l ricordo del Capitano del Carabinieriassassinato dalla mafia ben 41 anni fa mentre teneva in braccio la sua bimba e partecipava ai festeggiamenti del Santissimo Crocifisso con quella dolcezza e spensieratezza che un ...MONREALE – A 41 anni dall’efferato omicidio la città e le istituzioni ricordano il Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile. In quella notte del 1980, durante i festeggiamenti per la ricorrenza del Sa ...La figlia in braccio, il killer che spara alle spalle: così la mafia uccise il capitano Basile. Sono le due di notte del 4 maggio 1980 – 41 anni oggi. Si è quasi addormentata quella bambina che, ...