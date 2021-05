E’ morto Luciano Modica | fu rettore dell’università di Pisa | senatore dei Ds e sottosegretario Il dolore di Letta

(Di martedì 4 maggio 2021) E’a causa di un malore improvviso il professor, exdi, exdei Ds eall’Università nel secondo governo Prodi.aveva 71 anni, essendo nato a Catania nel 1950. La carriera universitaria diera iniziata con l’ingresso per concorso alla Normale di. Allievo di Ennio De Giorgi ed Enrico Bombieri, diventa ordinario all’università didi analisi matematica a soli 30 anni. Sarà poi didi dipartimento e poiper quasi dieci anni, dal 1993 al 2002. In questo periodo è anche segretario e poi presidente della Conferenza dei rettori italiani, la Crui. Ha ...

PISA - Luciano Modica è morto oggi all'età di 71 anni, da quanto si apprende per un malore improvviso. Catanese di nascita, arrivò a Pisa come studente della Scuola Normale Superiore e una volta laureatosi ... E' morto a causa di un malore improvviso il professor Luciano Modica, ex rettore dell'università di Pisa, ex senatore dei Ds e sottosegretario all'Università nel secondo governo Prodi. Modica aveva 71 ... Cordoglio in città e nel mondo accademico. Senatore e sottosegretario, aveva 71 anni. E' stato anche presidente della Crui ...