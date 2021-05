Covid, 5 decessi per il virus in Abruzzo 85 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore (Di martedì 4 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 71724* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 85 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni). *(il totale risulta inferiore, in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 21, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2420 (di età compresa tra 62 e 86 anni, di cui 2 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 60938 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 4 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 71724* ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 85(di età compresa tra 1 e 98 anni). *(il totale risulta inferiore, in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato) Icon età inferiore ai 19 anni sono 21, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5e sale a 2420 (di età compresa tra 62 e 86 anni, di cui 2 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti). Nel numero deisono compresi anche 60938 ...

