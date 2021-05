Calciomercato Napoli, primo colpo vicino: contatti intensificati per Kaio Jorge (Di martedì 4 maggio 2021) Calciomercato Napoli: gli azzurri hanno intensificato i contatti per Kaio Jorge che potrebbe così essere il primo acquisto estivo Il Napoli si prepara alla prossima stagione mettendo già nel mirino il primo colpo per il Calciomercato estivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri avrebbero intensificato i contatti con il Santos per Kaio Jorge. Il giovane attaccante classe 2002 è considerato uno dei nuovi talenti emergenti del calcio brasiliano e con la Nazionale verdeoro ha conquistato anche il Mondiale Under 17. Il Napoli accelera e potrebbe chiudere l’affare entro i prossimi 10 giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021): gli azzurri hanno intensificato iperche potrebbe così essere ilacquisto estivo Ilsi prepara alla prossima stagione mettendo già nel mirino ilper ilestivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri avrebbero intensificato icon il Santos per. Il giovane attaccante classe 2002 è considerato uno dei nuovi talenti emergenti del calcio brasiliano e con la Nazionale verdeoro ha conquistato anche il Mondiale Under 17. Ilaccelera e potrebbe chiudere l’affare entro i prossimi 10 giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato: Fabian dice no al rinnovo, c'è un nome per il sostituto In caso di una sua partenza il Napoli sarebbe interessato a Charles De Ketelaere , centrocampista di 20 anni in forza al Bruges PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Coronavirus, il ...

Roma, scambio di sms tra Sarri e Milik per un futuro in giallorosso Per il tecnico il giocatore ideale con cui sostituire Dzeko sarebbe Milik, che ha già allenato durante la sua esperienza a Napoli. Il polacco tornerebbe volentieri in Serie A dopo l'esperienza al ...

In caso di una sua partenza il Napoli sarebbe interessato a Charles De Ketelaere, centrocampista di 20 anni in forza al Bruges.

Per il tecnico il giocatore ideale con cui sostituire Dzeko sarebbe Milik, che ha già allenato durante la sua esperienza a Napoli. Il polacco tornerebbe volentieri in Serie A dopo l'esperienza al Marsiglia.