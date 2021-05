Burkina Faso senza pace: 30 morti nell’est del paese (Di martedì 4 maggio 2021) Il Burkina Faso è senza pace. Uomini armati, nella giornata di ieri hanno condotto un attacco nella parte orientale del paese. Almeno trenta le vittime. I terroristi, affiliati ad Al Quaeda hanno raggiunto il villaggio di Kodyel a bordo di motociclette. Dopo aver assaltato la zona residenziale e incendiato le abitazioni, hanno condotto una vera Leggi su periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) Il. Uomini armati, nella giornata di ieri hanno condotto un attacco nella parte orientale del. Almeno trenta le vittime. I terroristi, affiliati ad Al Quaeda hanno raggiunto il villaggio di Kodyel a bordo di motociclette. Dopo aver assaltato la zona residenziale e incendiato le abitazioni, hanno condotto una vera

pisto_gol : Oggi è la #Giornatamondialedellalibertadistampa Essere libero è un dovere per ogni giornalista, essere libero è un… - JonnyGabriel : Teams managed 2001 Zambia 2002 Ivory Coast 2002–2004 Burkina Faso 2004 Nigeria 2… - vaticannews_it : #4maggio #BurkinaFaso I terroristi attaccano un villaggio che aveva offerto volontari per il programma di sicurezza… - comotvfree : Burkina Faso: attacco jihadista in un villaggio. Almeno 30 civili morti - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Sahel #BurkinaFaso: attacco jihadista in un villaggio. Almeno 30 civili mor… -