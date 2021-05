Ascolti tv ieri 3 maggio: Isola resiste. Chiamami Ancora Amore senza botto (Di martedì 4 maggio 2021) Il reality condotto da Ilary Blasi cresce rispetto settimana scorsa. Partenza tiepida per la nuova fiction con Scarano e Pandolfi su Rai1 L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 4 maggio 2021) Il reality condotto da Ilary Blasi cresce rispetto settimana scorsa. Partenza tiepida per la nuova fiction con Scarano e Pandolfi su Rai1 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GiusCandela : #Settestorie da mesi ottiene ascolti molto bassi (ieri addirittura 7%) in una collocazione favorevole (al lunedì co… - 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera bene #chiamamiancoraamore boom #Reportrai3 - GuiaPorcini : RT @davidemaggio: #AscoltiTV di ieri, lunedì 3 maggio 2021. Partenza moscia per Chiamami ancora Amore (3,8 mln - 16.3%) ma l'Isola non ne… - PublicE65379691 : Buongiorno a tutti come prevedibile Ieri sera l'isola dei famosi ha fatto registrare il 17.4% di ascolti ,rispetto… - davidemaggio : #AscoltiTV di ieri, lunedì 3 maggio 2021. Partenza moscia per Chiamami ancora Amore (3,8 mln - 16.3%) ma l'Isola n… -