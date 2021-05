Applicare il mascara in modo corretto non è un gioco da ragazze!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 4 maggio 2021) È il re del make up, mailinè assai più difficile di quello che sembra! Ormai appartiene a quei gesti meccanici e automatici: fin dal primo mattino, prima di uscire di casa o per lo smart working, una generosa passata di rimmel risolve in men che non si dica il look! Gli occhi appaiono subito più grandi, sensuali ed intriganti. Eppure, forse, abbiamo sempre sbagliato, o nella migliore delle ipotesi, abbiamo trascurato alcuni passaggi necessari per garantirci una resa davvero perfetta. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! Innanzitutto, pettinate le ciglia con uno scovolino pulito; questo gesto le incurverà leggermente e stimolerà i bulbi, rinforzandole. Impugnate il piegaciglia per aprire lo sguardo e conferire una forma a ventaglio, quindi, finalmente stendete un primer ...