Ue, Sassoli “Per il dopo Covid riforma del Patto di Stabilità” (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'emergenza Covid ha aiutato l'Europa ad avere una politica di solidarietà, in particolare per la messa in campo di strumenti eccezionali. La scommessa sul green deal e l'idea della sostenibilità sociale e ambientale hanno consentito all'Unione europea di dare risposte, nel momento si cui i è verificata la crisi del Covid. Adesso dobbiamo proseguire, e trovare degli strumenti che ci allontanino ancora di più dalle regole del passato, perchè indietro non torneremo. Ecco perchè il Patto di Stabilità e Crescita non deve essere solo sospeso, deve essere riformato. Quelle regole non funzionano più”. Lo ha detto parlando a Radio Immagina il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a margine dell'iniziativa “Our Europe, our future” che si è tenuta al Nazareno per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'emergenzaha aiutato l'Europa ad avere una politica di solidarietà, in particolare per la messa in campo di strumenti eccezionali. La scommessa sul green deal e l'idea della sostenibilità sociale e ambientale hanno consentito all'Unione europea di dare risposte, nel momento si cui i è verificata la crisi del. Adesso dobbiamo proseguire, e trovare degli strumenti che ci allontanino ancora di più dalle regole del passato, perchè indietro non torneremo. Ecco perchè ildie Crescita non deve essere solo sospeso, deve essereto. Quelle regole non funzionano più”. Lo ha detto parlando a Radio Immagina il presidente del Parlamento europeo, David, a margine dell'iniziativa “Our Europe, our future” che si è tenuta al Nazareno per ...

