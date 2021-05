Sostegni bis: contributi alle imprese e smart working (Di lunedì 3 maggio 2021) I Sostegni bis puntano sui contributi alle imprese in base al fatturato e allo smart working almeno fino a settembre. Nella bozza, anche un fondo da 500 milioni ai comuni per solidarietà alimentare La bozza del decreto Sostegni bis riconosce il reddito di emergenza per altri due mesi, ovvero giugno e luglio. La proroga è una continuazione del decreto precedente, che contemplava il reddito di emergenza per i mesi di febbraio, marzo e aprile. Per poterlo ottenere, bisognerà fare richiesta all’Inps, con scadenza del 30 giugno. Tra le novità del decreto, il Ministero dell’Interno pensa a un fondo da 500 milioni per i comuni, da adottare nei casi di solidarietà alimentare, oltre che a un sostegno per i canoni di locazione e per le utenze ... Leggi su zon (Di lunedì 3 maggio 2021) Ibis puntano suiin base al fatturato e alloalmeno fino a settembre. Nella bozza, anche un fondo da 500 milioni ai comuni per solidarietà alimentare La bozza del decretobis riconosce il reddito di emergenza per altri due mesi, ovvero giugno e luglio. La proroga è una continuazione del decreto precedente, che contemplava il reddito di emergenza per i mesi di febbraio, marzo e aprile. Per poterlo ottenere, bisognerà fare richiesta all’Inps, con scadenza del 30 giugno. Tra le novità del decreto, il Ministero dell’Interno pensa a un fondo da 500 milioni per i comuni, da adottare nei casi di solidarietà alimentare, oltre che a un sostegno per i canoni di locazione e per le utenze ...

Agenzia_Ansa : Rinvio della plastic tax a gennaio 2022 e un fondo da 600 milioni per consentire ai Comuni di ridurre la Tari alle… - ConfindustriaUd : #Sostegni bis: bozza, 48 articoli, da #Tari a rinvio #plastic #tax e spinta alle #startup e piccole e medie… - moneypuntoit : ?? Bonus prima casa per i giovani, novità nel Sostegni bis: taglio delle tasse fino al 2022 ?? - PillaPaladini : RT @MassimoUngaro: Nel DL #Sostegni-bis via le tasse a chi investe in #startup fino al 2025, una buona notizia per sostenere l'#innovazion… - GiornaleLazio : Decreto Sostegni bis, le imprese potranno scegliere su quale periodo calcolare il calo del fatturato -