Sharon Stone con il taglio di capelli più comodo dell' estate | il pixie ravvivato dagli highlights e messy quanto basta

Leggi su iodonna

(Di lunedì 3 maggio 2021) Una diva dalla bellezza senza età, undipratico e chic.accoglie le temperature in rialzo con ilcut di tendenza spettinato e illuminato. Come si vede nella foto a tutto relax in costume a bordo piscina insieme a uno dei suoi amatissimi bulldog.: storia delcut guarda le fotoe il cut senza tempo sempre attuale Non è la prima volta che ...