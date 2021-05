Scudetto Inter:Marotta,che feeling con Conte,piano B non c'è (Di lunedì 3 maggio 2021) "Un piano B non c'è, c'è un piano A e spero tanto e sono convinto che Conte continui con noi, nonostante quello che si dica c'è un grande feeling tra lui e tutti noi, la società, la squadra e i tifosi"... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) "UnB non c'è, c'è unA e spero tanto e sono convinto checontinui con noi, nonostante quello che si dica c'è un grandetra lui e tutti noi, la società, la squadra e i tifosi"...

diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - SkySport : Inter campione d'Italia, il video celebrativo dello scudetto #SkySport #Inter - calciomercatoit : ???? Dopo i festeggiamenti in piazza, proseguono le celebrazioni per lo scudetto in casa #Inter ?? - Affaritaliani : Anna Scavuzzo si deve dimettere Dopo Navigli e Darsena anche l'Inter -