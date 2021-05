Scudetto Inter | Javier Zanetti in Duomo con i tifosi | i festeggiamenti in nerazzurro da un balcone – Video

(Di lunedì 3 maggio 2021) Anche, vicepresidente dell’ha festeggiato il trionfo del club che ha conquistato lonumero 19. L’argentino, dopo aver celebrato la vittoria dal tetto della sede, si è spostato in. Dal unche si affaccia sulla piazza, tutto vestito di, ha salutato iin piazza – circa 30mila secondo la questura – saltando e intonando cori insieme a loro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Marotta ha parlato poi della crescita che ha portato l'a conquistare lo: " È stata lenta ma costante sin dalla stagione passata. Conte è riuscito a inculcare definitivamente dei ...... in particolare nei confronti del sindaco di Milano Giuseppe Sala che, nonostante sia tifoso dell', non ha commentato lo, mentre le forze dell'ordine sono intervenute solo per "...MILANO - Così l'ad Beppe Marotta ai microfoni di Radio Anch'io Sport dopo la vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter: "Al 100% spero che Conte resti, abbiamo cominciato un ciclo. C'è un problema ...Dico ai tifosi dell'Inter che stanno festeggiando lo scudetto di stare particolarmente attenti se stanno al chiuso”. A dirlo il virologo Roberto Burioni, che aggiunge: “Bisogna andare avanti, e ...