Raid notturno dei coloni nel villaggio palestinese di Jalud

(Di lunedì 3 maggio 2021) Iisraeliani sono arrivati a, a qualche chilometro da Nablus, poco dopo le 21 di domenica sera. Con l’intenzione di vendicare due giovani, studenti di un istituto religioso dell’insediamentoale di Itamar, feriti qualche ora prima da colpi d’arma da fuoco sparati da un’autoall’incrocio di Tuffah (Tapuach). «Non è una novità, più volte in questi anni abbiamo subito(di) ma quest’ultimo è stato il più violento», racconta al manifesto Abdallah Tawfiq, capo del consiglio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

