Parma retrocesso in Serie B, la sconfitta con il Torino condanna gli emiliani (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Parma è matematicamente retrocesso in Serie B. E’ questo il verdetto che emerge dal posticipo della 34° giornata della Serie A 2020/2021, in cui gli emiliani sono stati sconfitti dal Torino con il punteggio di. Il gol di Vojvoda nel secondo tempo mette in ginocchio gli uomini di D’Aversa, il cui destino era ormai segnato da diverse giornate. Adesso però arriva anche la conferma dell’aritmetica, con il Parma che torna in Serie B dopo tre stagioni consecutive di permanenza nel massimo campionato. Torino-Parma: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) LE PAGELLE E IL TABELLINO SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilè matematicamenteinB. E’ questo il verdetto che emerge dal posticipo della 34° giornata dellaA 2020/2021, in cui glisono stati sconfitti dalcon il punteggio di. Il gol di Vojvoda nel secondo tempo mette in ginocchio gli uomini di D’Aversa, il cui destino era ormai segnato da diverse giornate. Adesso però arriva anche la conferma dell’aritmetica, con ilche torna inB dopo tre stagioni consecutive di permanenza nel massimo campionato.: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) LE PAGELLE E IL TABELLINO SportFace.

