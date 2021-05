Nuovo DPCM 3 maggio 2021: riaperture e cambio colore delle regioni da oggi (Di lunedì 3 maggio 2021) Da oggi 3 maggio 2021 la Sardegna passerà da zona rossa ad arancione, mentre la Valle d’Aosta da arancione diventerà rossa. Sono questi gli unici cambiamenti decisi dal ministero della Salute sulla base del monitoraggio settimanale dell’epidemia di Covid-19 realizzato dell’Istituto superiore di sanità. Restano in arancione come la settimana scorsa le seguenti regioni: Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il resto dell’Italia rimane invece in zona gialla. Nuovo DPCM oggi 3 maggio 2021 le ultime novità dalle regioni: Val d’aosta rossa, Sardegna arancione Con le nuove regole in vigore da oggi 3 maggio 2021 sono pochi i cambiamenti. Come anticipato la Val D’Aosta ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 3 maggio 2021) Dala Sardegna passerà da zona rossa ad arancione, mentre la Valle d’Aosta da arancione diventerà rossa. Sono questi gli unici cambiamenti decisi dal ministero della Salute sulla base del monitoraggio settimanale dell’epidemia di Covid-19 realizzato dell’Istituto superiore di sanità. Restano in arancione come la settimana scorsa le seguenti: Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il resto dell’Italia rimane invece in zona gialla.le ultime novità dalle: Val d’aosta rossa, Sardegna arancione Con le nuove regole in vigore dasono pochi i cambiamenti. Come anticipato la Val D’Aosta ...

