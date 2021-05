Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino: la serie tv a maggio su Amazon Prime Video (Di lunedì 3 maggio 2021) Dal 7 maggio su Amazon Prime arriva in molti paesi nel mondo Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, la serie basata sull’omonimo libro autobiografico di Christiane F., che negli anni Settanta con la sua scioccante testimonianza destò scalpore in tutto il mondo. Leggi anche: La compagnia del cigno 2, anticipazioni quinta puntata di domenica 9 maggio Targata Constantin Television e Amazon Prime e diretta dal regista Philipp Kadelbach, la serie tedesca in otto episodi – attraverso la drammatica storia di una ragazzina segnata da un’adolescente ribelle e tormentata- racconta le cruenti e tragiche vicende di sei giovani dell’allora Berlino Ovest (Christiane insieme agli ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 3 maggio 2021) Dal 7suarriva in molti paesi nel mondo Noi, izoo di, labasata sull’omonimo libro autobiografico di Christiane F., che negli anni Settanta con la sua scioccante testimonianza destò scalpore in tutto il mondo. Leggi anche: La compagnia del cigno 2, anticipazioni quinta puntata di domenica 9Targata Constantin Television ee diretta dal regista Philipp Kadelbach, latedesca in otto episodi – attraverso la drammatica storia di unana segnata da un’adolescente ribelle e tormentata- racconta le cruenti e tragiche vicende di sei giovani dell’alloraOvest (Christiane insieme agli ...

