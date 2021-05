Met Gala 2021 | Timothée Chalamet sarà co-conduttore della nuova edizione

(Di lunedì 3 maggio 2021) Timothéèandrà ad aggiungersi ai già annunciati Amanda Gorman e Tom Ford in qualità di co-dell'del Metè stato scelto per ricoprire il ruolo di co-del Met, ladell'evento più glamour dell'anno che tornerà dopo l'annullamento di dodici mesi fa. L'attore affiancherà quindi i già annunciati Amanda Gorman e Tom Ford. Per la gioia dei sempre più numerosi fan di, nelle scorse ore è stato annunciato che la star di Chiamami col tuo nome condurrà la prossimadel Met. Nel corso degli anni, l'attore 25enne ...

Bright_Star06 : La bellezza stratosferica di Rob al Met Gala 2015 quando fece l'apparizione a sorpresa ?????? #RobertPattinson - rathielhelder : buongiorno con timothée che co-condurrà a settembre il met gala e io che passerò l’ennesima notte in bianco a piang… - delicathena : @camirepera Non sapevo i topi potessero fare gli host del met gala - imdalii : RT @dvlrvy: MA VOI AVETE CAPITO CHE QUEST’ANNO C’È IL MET GALA E AVREMMO DEL CONTENT TRA I DUE CO-HOST CIOÈ HARRY STYLES E TIMOTHÉE CHALAME… - dvlrvy : MA VOI AVETE CAPITO CHE QUEST’ANNO C’È IL MET GALA E AVREMMO DEL CONTENT TRA I DUE CO-HOST CIOÈ HARRY STYLES E TIMOTHÉE CHALAMET? -

I l Met Gala torna e nel 2021 raddoppia : normalmente l'evento si svolge il primo lunedì di maggio. Quest'anno invece è stato posticipato, ma le date annunciate sono due. La prima è quella del 18 ...