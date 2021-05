Lo sfogo di De Laurentiis Jr: 'A noi annullato un gol regolare, a loro...' (Di lunedì 3 maggio 2021) NAPOLI - "A noi un gol regolare non convalidato. A loro, come al solito, un gol convalidato non regolare… che tristezza.". È lo sfogo via social del vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021) NAPOLI - "A noi un golnon convalidato. A, come al solito, un gol convalidato non… che tristezza.". È lovia social del vicepresidente del Napoli Edoardo De...

salvione : Lo sfogo di De Laurentiis Jr: 'A noi annullato un gol regolare, a loro...' - sportli26181512 : Lo sfogo di De Laurentiis Jr: 'A noi annullato un gol regolare, a loro...': Il vicepresidente del Napoli sui social… - infoitsport : SSC Napoli, lo sfogo del vice-presidente De Laurentiis: 'A noi un gol regolare annullato, a loro uno non regolare:… - cn1926it : #Napoli, Edo #DeLaurentiis attacca la #Juve: “A noi un gol regolare non convalidato, a loro un gol convalidato non… - Marioli18567661 : RT @MGuardasole: ??Lo sfogo del vice presidente del #Napoli Edo De Laurentiis su Instagram: “A noi un gol regolare non convalidato, a loro… -