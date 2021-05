Kean cuore d’oro, domenica trascorsa a distribuire pasti a migranti e senzatetto (Di lunedì 3 maggio 2021) L’esperienza di Moise Kean a Parigi è senz’altro positiva nonostante il posto da titolare non garantito per i campioni che ci sono in attacco. Con un post su Instagram l’attaccante del Psg e della Nazionale ha fatto vedere come ha trascorso la sua domenica parigina, spendendo un pomeriggio per distribuire qualche pasto ai migranti e ai senzatetto della periferia nord della capitale francese. Un’operazione di beneficenza che Kean ha voluto rendere pubblica sui social, con qualche foto dove lo si vede, in compagnia di qualche amico, distribuire sacchetti riempiti di beni alimentari a ragazzi anche coetanei, senza tetto, migranti e tossicodipendenti allo sbando che popolano Porte de la Chapelle. Visualizza questo post su ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) L’esperienza di Moisea Parigi è senz’altro positiva nonostante il posto da titolare non garantito per i campioni che ci sono in attacco. Con un post su Instagram l’attaccante del Psg e della Nazionale ha fatto vedere come ha trascorso la suaparigina, spendendo un pomeriggio perqualche pasto aie aidella periferia nord della capitale francese. Un’operazione di beneficenza cheha voluto rendere pubblica sui social, con qualche foto dove lo si vede, in compagnia di qualche amico,sacchetti riempiti di beni alimentari a ragazzi anche coetanei, senza tetto,e tossicodipendenti allo sbando che popolano Porte de la Chapelle. Visualizza questo post su ...

redfox78312431 : @ETGazzetta @Gazzetta_it grande grande Kean...campione di calcio dal cuore d'oro - JuventusUn : 'È vero che vai alla #Juve?' ?? sentite come ha risposto #Kean: l'annuncio che non ti aspetti! LE PAROLE?… - GiPix73 : @marcobedana Kean è una ferita nel cuore, come Coman. Il CR7 di oggi se ne può anche andare. Kulusesky sarei curios… -