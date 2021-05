**Iv: Renzi a Report, 'Mancini? L'ho visto in autogrill, mi ero scordato appuntamento'** (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Mancini è uno dei dirigenti dei servizi segreti con cui ho avuto incontri riservati. Penso di averlo visto anche all'autogrill. Se si fa riferimento al fatto che io lo abbia visto a dicembre in autogrill, assolutamente sì. A meno che non si voglia sostenere che l'incontro all'autogrill fosse riservato, ci sono pure le telecamere...". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista a Report del 30 aprile scorso a proposito di un video su un incontro con Marco Mancini. "Mi pare di ricordare che questo video sia di dicembre o gennaio e mi colpisce molto perché io dovevo incontrare Mancini qui (al Senato ndr) me ne ero dimenticato, ci siamo sentiti mentre io ero già in viaggio verso Firenze e lui mi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "è uno dei dirigenti dei servizi segreti con cui ho avuto incontri riservati. Penso di averloanche all'. Se si fa riferimento al fatto che io lo abbiaa dicembre in, assolutamente sì. A meno che non si voglia sostenere che l'incontro all'fosse riservato, ci sono pure le telecamere...". Lo dice Matteoin un'intervista adel 30 aprile scorso a proposito di un video su un incontro con Marco. "Mi pare di ricordare che questo video sia di dicembre o gennaio e mi colpisce molto perché io dovevo incontrarequi (al Senato ndr) me ne ero dimenticato, ci siamo sentiti mentre io ero già in viaggio verso Firenze e lui mi ha ...

fattoquotidiano : Report. Il 23 dicembre il capo di Iv chiese al premier di cedere la delega. Poi vide Mancini (scandalo Abu Omar) in… - Etruria72 : RT @erretti42: Italia viva accusa Report: 'Chiarisca se versò 45mila euro per servizi contro Renzi'. Ranucci: 'Solo fango, si basano su dos… - ciampicuc : RT @erretti42: Italia viva accusa Report: 'Chiarisca se versò 45mila euro per servizi contro Renzi'. Ranucci: 'Solo fango, si basano su dos… - Lux97335459 : RT @massimoneri90: Il deputato di Iv Luciano Nobili ha presentato un'interrogazione parlamentare in cui accusa la trasmissione di Raitre di… - erretti42 : Italia viva accusa Report: 'Chiarisca se versò 45mila euro per servizi contro Renzi'. Ranucci: 'Solo fango, si basa… -