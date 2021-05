I 30mila in piazza per l’Inter e l’immunità da scudetto (Di lunedì 3 maggio 2021) Come possiamo chiedere agli italiani dei sacrifici se ogni volta il calcio, e solo il calcio, passa sopra ogni regola? Il calcio, eterna eccezione di questo paese. Al pallone tutto si può concedere e perdonare, perfino trentamila persone in piazza – testa più testa meno – mentre tutta Italia è appesa all’incertezza. In attesa di capire se passo dopo passo questa o quell’attività potranno riaprire davvero, difendendo con le unghie e con i denti quel pezzetto di normalità che abbiamo recuperato. Chissenefrega: se c’è da celebrare senza testa e a squarciagola uno scudetto si diventa tutti magicamente immuni, o tutti negazionisti, o tutti fatalisti. La questione dei “festeggiamenti” dei tifosi dell’Inter per il titolo del Covid colpisce sia la sostanza che la forma. Sul primo fronte, sappiamo che perfino nel controllatissimo esperimento ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Come possiamo chiedere agli italiani dei sacrifici se ogni volta il calcio, e solo il calcio, passa sopra ogni regola? Il calcio, eterna eccezione di questo paese. Al pallone tutto si può concedere e perdonare, perfino trentamila persone in– testa più testa meno – mentre tutta Italia è appesa all’incertezza. In attesa di capire se passo dopo passo questa o quell’attività potranno riaprire davvero, difendendo con le unghie e con i denti quel pezzetto di normalità che abbiamo recuperato. Chissenefrega: se c’è da celebrare senza testa e a squarciagola unosi diventa tutti magicamente immuni, o tutti negazionisti, o tutti fatalisti. La questione dei “festeggiamenti” dei tifosi delper il titolo del Covid colpisce sia la sostanza che la forma. Sul primo fronte, sappiamo che perfino nel controllatissimo esperimento ...

petergomezblog : Inter, segretario Confcommercio Milano: “Capisco i tifosi, ma i locali non possono aprire e in piazza arrivano in 3… - La7tv : #intanto Scudetto Inter: almeno 30mila le persone hanno sfilato in centro tra piazza Duomo e largo Cairoli. E alle… - Adnkronos : Polemiche per gli #assembramenti in piazza #Duomo. Si poteva evitare? - LuceDentroFuori : RT @GandalfRosso: Gli #interisti in piazza #duomo sono la rappresentazione plastica che, mediamente, l'italiano è una testa di cazzo Sareb… - Illy737 : @Frankie_P78 @DarioPuppo Perdonami ma Fontana a sto giro centra poco eh.. è il Comune di Milano che avrebbe dovuto… -