Grillo: il racconto della ragazza, 'Così mi hanno stuprata in casa Grillo' (Di lunedì 3 maggio 2021) Palermo, 3 mag. (Adnkronos) - "Mi toglieva i pantaloncini e le mutande, io mi dimenavo perché non volevo, ma non riuscivo a contrastarlo completamente perché non mi sentivo bene". Inizia Così, secondo il racconto della presunta vittima, l'incubo per S.J., la ragazza italo-norvegese di 19 anni, che ha denunciato Ciro Grillo, figlio del garante del M5S, e altri tre giovani, di stupro di gruppo. Nella denuncia presentata del 26 luglio 2019 presso la stazione dei Carabinieri di Milano Porta Garibaldi, come scrive oggi il quotidiano 'La Verità', la giovane racconta in ogni particolare quanto sarebbe avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villa di Grillo, in Costa Smeralda, al termine di una serata al Billionaire. La ragazza è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Palermo, 3 mag. (Adnkronos) - "Mi toglieva i pantaloncini e le mutande, io mi dimenavo perché non volevo, ma non riuscivo a contrastarlo completamente perché non mi sentivo bene". Inizia, secondo ilpresunta vittima, l'incubo per S.J., laitalo-norvegese di 19 anni, che ha denunciato Ciro, figlio del garante del M5S, e altri tre giovani, di stupro di gruppo. Nella denuncia presentata del 26 luglio 2019 presso la stazione dei Carabinieri di Milano Porta Garibaldi, come scrive oggi il quotidiano 'La Verità', la giovane racconta in ogni particolare quanto sarebbe avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villa di, in Costa Smeralda, al termine di una serata al Billionaire. Laè ...

