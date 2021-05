Genoa Sassuolo (probabili formazioni e Tv) (Di lunedì 3 maggio 2021) Gara valida per la trentacinquesima giornata della Serie A 20/21. Per il Grifone si tratta di una gara da non sbagliare dato che la salvezza, per quanto vicina, non è ancora stata raggiunta. Il Sassuolo è tranquillamente all’ottavo posto, ma vuole onorare il campionato fino alle fine. Genoa Sassuolo si giocherà domenica 9 maggio alle ore 12,30 presso lo stadio Marassi di Genova. Come arrivano le squadre? I rossoblù hanno perso di misura contro la Lazio nell’ultimo turno giocato all’Olimpico. 4-3 il risultato finale di una gara folle senza senso, che ha visto un Grifone crollare sul 4-1, ma poi reagire violentemente. Nei minuti finali i rossoblù sono andati vicini ad un pareggio per certi tratti storico. La prestazione sicuramente c’è stata, ma non sono arrivati i punti. La salvezza è vicina, ma serve una vittoria contro i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) Gara valida per la trentacinquesima giornata della Serie A 20/21. Per il Grifone si tratta di una gara da non sbagliare dato che la salvezza, per quanto vicina, non è ancora stata raggiunta. Ilè tranquillamente all’ottavo posto, ma vuole onorare il campionato fino alle fine.si giocherà domenica 9 maggio alle ore 12,30 presso lo stadio Marassi di Genova. Come arrivano le squadre? I rossoblù hanno perso di misura contro la Lazio nell’ultimo turno giocato all’Olimpico. 4-3 il risultato finale di una gara folle senza senso, che ha visto un Grifone crollare sul 4-1, ma poi reagire violentemente. Nei minuti finali i rossoblù sono andati vicini ad un pareggio per certi tratti storico. La prestazione sicuramente c’è stata, ma non sono arrivati i punti. La salvezza è vicina, ma serve una vittoria contro i ...

