Gargano | sbarco di migranti nella notte Imbarcazione giunta dalla Grecia

NoiNotizie : Gargano, sbarco di migranti nella notte -

Ultime Notizie dalla rete : Gargano sbarco

ilsipontino.net

... dalal Salento, per i quali la pesca rappresenta un'attività prioritaria in termini di ... "La prospettiva " continua la nota " è quella di agevolare le procedure dinei porti pescherecci,...Ma Picone è inarrestabile, prende contatti, si propone e riprende il racconto dalloin città. Una tarantella del. E l'amore si è intrecciato con i progetti lavorativi e anche sociali'. ...“Interdittive Antimafia nel Gargano, e a Macchia, una mannaia per parenti e conoscenti. Ripartire da nuovi progetti e dal lavoro, per il futuro delle comunità”. Intervista con Padre Alfredo Tortorella ...