Finlandia | Lahti è European Green Capital 2021

(Di lunedì 3 maggio 2021) La Commissione Europea ha scelto: èla nuovae Verde Europea. Un nuovo primatoper la, che da sempre si distingue per il costante impegno a preservare la natura, ...

... la zona dove si trova Lahti - alle porte del lago Päijänne , il secondo più grande della Finlandia e sede del parco nazionale omonimo. Lahti è perfetta per andare in bicicletta tutto l'anno. La città, situata nella regione dei Laghi, è la culla degli sport all'aria aperta, immersi nella natura incontaminata ... Con 120 mila abitanti, Lahti è il centro più importante della regione Päijät-Häme. Dove si trova? Indovinate, nel Paese più felice del mondo, la Finlandia. Per il quarto anno di fila, infatti, il ...