Filippine | il ministro degli Esteri agli “amici cinesi” | “Levatevi dal c…”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag – “miei, come posso metterla educatamente? Fatemici pensare… Ecco…dal ca**o”. Così via Twitter ildelle, Teodoro Locsin, si è rivolto “educatamente””. Un messaggio piuttosto duro, oltreché destinato a lasciare pesanti strascichi diplomatici tra due nazioni già alle prese con un lungo braccio di ferro che rischia di innescare un vero e proprio conflitto. Non è la prima volta che Locsin se ne esce con commenti piuttosto bruschi, è anzi celebre per frasi al fulmicotone sulla falsa riga del presidente filippo Rodrigo Duterte. Lo scontro in mare aperto trae Cina Ma come mai se la prende così con la Cina? Il ...