Fedez e i "siperoisti"

Faccio una doverosa premessa: forse non ho titolo per scrivere, perché nella mia scarpiera ho un paio di Chie Mihara, e anni fa ricevetti in dono una camicetta di Gianni Versace. Non possiedo cappellini Nike, solo tre cappelli di paglia, ma di Firenze, quindi probabilmente il mio ISEE mi taglia fuori dalla fascia. La fascia di reddito compatibile col dire qualcosa di sinistra o difendere qualcuno che l'ha detta, si capisce.Quindi, per esempio, "sono d'accordo con Fedez, e con chiunque stia dalla parte del Ddl Zan, e sono d'accordo col denunciare la fondamentale omofobia espressa da precise forze politiche, in dichiarazioni verificabili" non potrei scriverlo, postarlo o dirlo, visto che preliminarmente non ho donato tutte le mie sostanze ai poveri e non vivo di carità sulla pubblica via. Insomma, secondo i sempre più numerosi "siperoisti", soltanto San Francesco avrebbe titolo per dire qualcosa di sinistra. E non è detto nemmeno per lui (in fondo era pur sempre un figlio di papà).

