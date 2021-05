Digitale terrestre | novità switch off DVB-T2 | Confidustria chiede il rinvio 

(Di lunedì 3 maggio 2021) Sulsi concretizzano importanti aggiornamenti dovuti al cambio di frequenze. Looff con il passaggio allo standard DVB-T2 segue infatti una tabella di marcia spedita, con l’obiettivo di liberare la banda radio a 700 MHz in favore degli operatori telefonici. Sullo sfondo c’è il progressivo passaggio alla tecnologia mobile 5G, considerata come indispensabile per lo sviluppo della nazione. In questo processo, gli operatori televisivi si sono visti di fatto dimezzare i MUX a loro disposizione. Grazie al nuovo standard DVB-T2, diventa infatti possibile trasmettere più canali adoperando meno frequenze che in precedenza. Il DVB-T1 consentiva infatti la fruizione di 10 frequenze, al posto delle 20 in arrivo con il nuovo standard. Il processo implica però lo spostamento di diversi canali televisivi nazionali, con ...

Debutta lunedì 3 maggio su Rai4 la serie fanta - comedy Resident Alien , in prima tv assoluta: il canale 21 della trasmetterà ogni lunedì in prima serata con due episodi. Resident Alien è il titolo dell'omonimo fumetto creato da Peter Hogan e Steve Parkhouse e pubblicato da Dark Horse Comics ...Analizziamo quelli relativi ai maggiori canali delper scoprire insieme le preferenze del pubblico televisivo in termini di share . Ascolti tv: La compagnia del cigno 2 contro ...Confindustria lancia l'allarme sullo switch off al DVB-T2 e chiede un rinvio del primo passaggio, in programma a settembre.