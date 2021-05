Concerto 1° maggio: Di Mare, “Gravi e infondate le dichiarazioni di Fedez” (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA – Le dichiarazioni di Fedez sulla “presunta censura da parte della Rai” sono “Gravi e infamanti parimenti a quanto sono infondate”: ad affermarlo, in un post su Facebook, è il direttore di Rai3, Franco Di Mare. Il giornalista si riserva di “fare chiarezza” in Vigilanza, nell’audizione fissata per il 5 maggio, ma insieme invita ad “ascoltare attentamente” la registrazione integrale della telefonata e sottolinea che nella versione di Fedez “ci sono Gravi omissioni” che “alterano oggettivamente il senso di quanto detto dalla vicedirettrice (Ilaria Capitani, ndr) che nel colloquio esclude fermamente, ben due volte, ogni intenzione censoria”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA – Ledisulla “presunta censura da parte della Rai” sono “e infamanti parimenti a quanto sono”: ad affermarlo, in un post su Facebook, è il direttore di Rai3, Franco Di. Il giornalista si riserva di “fare chiarezza” in Vigilanza, nell’audizione fissata per il 5, ma insieme invita ad “ascoltare attentamente” la registrazione integrale della telefonata e sottolinea che nella versione di“ci sonoomissioni” che “alterano oggettivamente il senso di quanto detto dalla vicedirettrice (Ilaria Capitani, ndr) che nel colloquio esclude fermamente, ben due volte, ogni intenzione censoria”. L'articolo L'Opinionista.

VittorioSgarbi : Quello che scrive queste cose è lo stesso “campione” dei diritti civili salito sul palco del concerto del Primo Mag… - VittorioSgarbi : Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avve… - ilpost : La telefonata pubblicata da Fedez che mostra un tentativo di censura da parte della Rai - eventuale_ASR : #4chiaccherecon nella puntata di mercoledì parleremo di manipolazione mediatica analizzando le parole di Fedez al c… - ITERESI1 : RT @pomeriggio5: Caffeuccio del lunedì insieme a #Pomeriggio5! Vi ringraziamo come sempre per gli ascolti di #DomenicaLive ?? Oggi... polem… -