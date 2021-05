Casi di reinfezione nei vaccinati: rari ma non impossibili. Contagiosità non esclusa al 100% (Di lunedì 3 maggio 2021) “Se siete tutti vaccinati, potete fare un pic-nic all’aperto. Senza mascherina”. Biden ha annunciato la svolta statunitense circa una settimana fa: dopo oltre un anno di pandemia, ai cittadini (coperti dagli anticorpi prodotti dal vaccino) viene concesso di muoversi senza dispositivo di protezione all’aperto. Il rischio contagio sembra essere praticamente nullo con questi presupposti e lentamente si prova a riconquistare la normalità così com’era prima del covid. E’ la via che si auspica anche per l’Italia, quando la campagna vaccinale sarà in fase più avanzata (mentre scriviamo un totale di 6.249.347 persone hanno ricevuto entrambe le dosi). Pfizer, Moderna e soci sono il nostro scudo contro il virus, l’unico che rimarrà tra le nostre mani quando cominceremo a togliere le mascherine. Ma ci garantiscono di non essere più un pericolo per noi stessi e gli altri? Quanto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) “Se siete tutti, potete fare un pic-nic all’aperto. Senza mascherina”. Biden ha annunciato la svolta statunitense circa una settimana fa: dopo oltre un anno di pandemia, ai cittadini (coperti dagli anticorpi prodotti dal vaccino) viene concesso di muoversi senza dispositivo di protezione all’aperto. Il rischio contagio sembra essere praticamente nullo con questi presupposti e lentamente si prova a riconquistare la normalità così com’era prima del covid. E’ la via che si auspica anche per l’Italia, quando la campagna vaccinale sarà in fase più avanzata (mentre scriviamo un totale di 6.249.347 persone hanno ricevuto entrambe le dosi). Pfizer, Moderna e soci sono il nostro scudo contro il virus, l’unico che rimarrà tra le nostre mani quando cominceremo a togliere le mascherine. Ma ci garantiscono di non essere più un pericolo per noi stessi e gli altri? Quanto ...

HuffPostItalia : Casi di reinfezione nei vaccinati: rari ma non impossibili. Contagiosità non esclusa al 100% - leoberthi : RT @MaryamSenada: Uno studio della Rockfeller University, di 21.04 sul New England Journal of Medicine ha descritto 2 casi di reinfezione d… - MaryamSenada : Uno studio della Rockfeller University, di 21.04 sul New England Journal of Medicine ha descritto 2 casi di reinfez… - Teresafas : 'Il decorso è stato comunque con sintomi lievi e favorevole': va precisato chiaramente. Altrimenti crolla definitiv… - Eugenio85428611 : RT @a_meluzzi: Covid, chi è vaccinato può reinfettarsi per le varianti e diffondere il virus- -