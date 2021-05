Captain Marvel 2: Marvel annuncia il titolo ufficiale del sequel (Di lunedì 3 maggio 2021) Ecco svelato il titolo ufficiale del sequel di Captain Marvel, che entrerà in lavorazione a fine mese: nel cast a fianco di Brie Larson troveremo Iman Vellani, Kamala Khan e Teyonah Parris. I Marvel Studios hanno annunciato il titolo ufficiale di Captain Marvel 2: il sequel di Captain Marvel, incentrato sulle avventure di Carol Danvers, alias Captain Marvel, si intitolerà The Marvels, come indica il logo diffuso dallo studio. A quanto sappiamo finora, The Marvels ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 maggio 2021) Ecco svelato ildeldi, che entrerà in lavorazione a fine mese: nel cast a fianco di Brie Larson troveremo Iman Vellani, Kamala Khan e Teyonah Parris. IStudios hannoto ildi2: ildi, incentrato sulle avventure di Carol Danvers, alias, si intitolerà Thes, come indica il logo diffuso dallo studio. A quanto sappiamo finora, Thes ...

