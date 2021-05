Borse asiatiche negative. Chiuse Tokyo e Shanghai (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Giornata “no” per le Borse asiatiche, anche se i volumi di trading sono bassi. La Borsa di Tokyo e quelle cinesi (Shanghai e Shenzhen) sono infatti Chiuse per festività. In discesa Hong Kong (-1,5%); con analoga direzione, in frazionale calo Seul (-0,61%). Variazioni negative per Mumbai (-0,71%); sui livelli della vigilia Sydney (-0,05%). Controllato progresso per l’Euro contro la valuta nipponica, che scambia in salita dello 0,24%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 30 aprile si presenta piatta per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,03%. Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,09%, mentre il rendimento del titolo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Giornata “no” per le, anche se i volumi di trading sono bassi. La Borsa die quelle cinesi (e Shenzhen) sono infattiper festività. In discesa Hong Kong (-1,5%); con analoga direzione, in frazionale calo Seul (-0,61%). Variazioniper Mumbai (-0,71%); sui livelli della vigilia Sydney (-0,05%). Controllato progresso per l’Euro contro la valuta nipponica, che scambia in salita dello 0,24%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 30 aprile si presenta piatta per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,03%. Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,09%, mentre il rendimento del titolo ...

ForexOnlineMeIt : Borse asiatiche negative. Chiuse Tokyo e Shanghai - orafinanza : Ottimismo sull’economia: record a Wall Street, frenano le Borse asiatiche Leggi l'articolo: - Kuspide_SCF : I brillanti dati sulla crescita Usa del 1° trim. e le rassicurazioni del giorno prima di Powell ha spinto su Wall S… - ForexOnlineMeIt : Borse asiatiche caute. Tokyo chiude in positivo - Giovantoniotw : @Pericle2V @Libero_official @Lunababaccetto Se è un sostegno per cittadini in difficoltà, va bene. Peraltro il perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse asiatiche Borse asiatiche negative. Chiuse Tokyo e Shanghai Giornata "no" per le Borse asiatiche, anche se i volumi di trading sono bassi. La Borsa di Tokyo e quelle cinesi ( Shanghai e Shenzhen ) sono infatti chiuse per festività . In discesa Hong Kong ( - 1,5%); con analoga ...

Borsa: partenza in positivo per Milano, Ftse Mib +0,2% Ultima seduta della settimana in calo per le Borse asiatiche, con Tokyo che cede lo 0,83% con la produzione industriale annuale giapponese ai minimi dal 2013 per lo stallo di numerose attività ...

Borse asiatiche negative. Chiuse Tokyo e Shanghai Borsa Italiana Asia-Pacific contrastata. Stop per festa a Tokyo e Shanghai La Borsa nipponica rimane chiusa per la celebrazione della Festa ... L'andamento contrastato è confermato da un indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, sostanzialmente invariato. Intervistato per ...

Borse asiatiche negative. Chiuse Tokyo e Shanghai (Teleborsa) – Giornata “no” per le Borse asiatiche, anche se i volumi di trading sono bassi. La Borsa di Tokyo e quelle cinesi (Shanghai e Shenzhen) sono infatti chiuse per ...

Giornata "no" per le, anche se i volumi di trading sono bassi. La Borsa di Tokyo e quelle cinesi ( Shanghai e Shenzhen ) sono infatti chiuse per festività . In discesa Hong Kong ( - 1,5%); con analoga ...Ultima seduta della settimana in calo per le, con Tokyo che cede lo 0,83% con la produzione industriale annuale giapponese ai minimi dal 2013 per lo stallo di numerose attività ...La Borsa nipponica rimane chiusa per la celebrazione della Festa ... L'andamento contrastato è confermato da un indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, sostanzialmente invariato. Intervistato per ...(Teleborsa) – Giornata “no” per le Borse asiatiche, anche se i volumi di trading sono bassi. La Borsa di Tokyo e quelle cinesi (Shanghai e Shenzhen) sono infatti chiuse per ...