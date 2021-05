Astrazeneca guadagnerà 1 miliardo quest' anno grazie ai vaccini | Pfizer oltre 15 se non il doppio

(Di lunedì 3 maggio 2021)è finita nel mirino dell'Unione europea per i suoi ritardi nella consegna dei suoicontro il Covid - 19 ai Paesi membri. Bruxelles ha intrapreso un'azione legale nei confronti ...

gael99 : RT @BSanturbano: @Umby_1982 @gael99 @OrtigiaP @borghi_claudio @ladyonorato @RadioRadioWeb @byoblu @valy_s @d_essere @Zippo88lrr @miia_2018… - BSanturbano : @Umby_1982 @gael99 @OrtigiaP @borghi_claudio @ladyonorato @RadioRadioWeb @byoblu @valy_s @d_essere @Zippo88lrr… - infoitsalute : Astrazeneca guadagnerà 2 miliardi quest'anno grazie ai vaccini, Pfizer oltre 15 (se non il doppio) - TodayEuropa : #Lavoro #Network Astrazeneca guadagnerà 2 miliardi quest'anno grazie ai vaccini, Pfizer oltre 15 (se non il doppio)… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca guadagnerà

EuropaToday

Stando a quanto si evince dal contratto , l'Ue (e i suoi Stati membri) avrebbero già pagato per il vaccino anti - Covid dicirca 300 milioni di euro (tra anticipo e dosi già consegnate). ...... l'Ematempo e avrà la possibilità di decidere in maniera più rapida se il vaccino potrà essere utilizzato oppure no. Anche i vaccini attualmente distribuiti (Moderna, Pfizer e)...