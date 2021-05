Assembramenti tifosi Inter, pres. CSS: “Vanno rispettati i 121 mila morti” (Di lunedì 3 maggio 2021) I tifosi dell'Inter, nonostante la pandemia in corso, non hanno rinunciato a festeggiare lo scudetto. Queste le parole del presidente del Cts Leggi su pianetamilan (Di lunedì 3 maggio 2021) Idell', nonostante la pandemia in corso, non hanno rinunciato a festeggiare lo scudetto. Queste le parole delidente del Cts

Avvenire_Nei : A Milano 30mila tifosi in piazza. Protesta Confcommercio, polemiche social - cav_errante_ : RT @OrtigiaP: Milano oggi.... grandi tifosi.... e la dimostrazione che gli assembramenti non provocano nulla... il virus lo tenete in vi… - Inter1929580356 : @BBilanShit Infatti, come succede in tutta Italia del resto. Nessun assembramento si dovrebbe fare, non solo quelli… - stefaniatalpo : @elerub11 Per distribuire i tifosi, bisognava organizzare le piazze, ma questo sarebbe stato contronla legge, visto… - BBilanShit : @Inter1929580356 Allora dovevano mettere Milano in zona rossa perché sono sicuro che ieri nelle vie dello shopping… -