Assembramenti a Milano dopo la vittoria dell’Inter, Fontana: «Pericolosi e da evitare» (Di lunedì 3 maggio 2021) Pregliasco: «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni». Rizzoli: «I controlli? C’erano, ma era impossibile sanzionare 30 mila persone» Leggi su corriere (Di lunedì 3 maggio 2021) Pregliasco: «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni». Rizzoli: «I controlli? C’erano, ma era impossibile sanzionare 30 mila persone»

Corriere : ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - rtl1025 : ?? Sono 30mila le persone scese per le strade di #Milano per festeggiare la vittoria dello scudetto dell'#Inter. I d… - La7tv : #intanto Assembramenti nella piazza centrale di Milano, dove centinaia di persone si sono ritrovate per festeggiare… - _esegesi_ : RT @Dio: Smettetela di contestare gli interisti per gli assembramenti a Milano. Il calcio è fede, sono tutti davanti al Duomo, quindi conta… - franco_sala : RT @Apndp: #Inter19 #Milano #Lombardia Il calcio a misura...#Duomo. D'uomo? No. Di donna? No. Di tifoso? No. Di pirla? ..... (per la cron… -