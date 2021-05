' Ansu Fati | calvario infinito | terza operazione al ginocchio'

theNuke_ : Ansu Fati ?? - EstebanCGuillen : Tercera artroscopia para Ansu Fati - mthzrr : Genre c ansu fati boost - BlackSiiToo : F Ansu Fati - TenzoFCB : Ansu Fati... -

Ultime Notizie dalla rete : Ansu Fati

Corriere dello Sport.it

BARCELLONA (SPAGNA) - Il calvario persembra non avere fine. Da quando si è lesionato il menisco interno del ginocchio sinistro il 7 novembre scorso, sono passati sei mesi e i problemi ancora persistono. Il talento del ...Il Barca di Leo Messi che se ne doveva andare ed è il Pichici della Liga a 33 anni compiuti, quello dei classe 2002 Pedri etitolari, di Alex Moriba che di anni ne ha anche uno in meno. Il ...Dalla Spagna rivelano che il giovane del Barcellona si è operato ancora per pulire il menisco: una data di rientro non c'è ...Emozionato fino alle lacrime, felice per essere tornato a vivere la sua passione. A Portimao Marc Marquez era il ritratto della gioia più pura. Un weekend di gara ha cancellato nove mesi di dolori e p ...