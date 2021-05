Tutti i ristoranti chiusi perché i clienti mangiavano al chiuso. Controlli e multe in tutta Italia: feste e movida nel mirino (Di domenica 2 maggio 2021) Tre locali pubblici, due ristoranti della litoranea via Napoli ed un lounge bar in via Campana a Pozzuoli, hanno ricevuto multe. Due di questi chiusi dalla polizia municipale per il mancato rispetto delle norme antiCovid. I Controlli della municipale, svolti nella giornata di ieri, hanno permesso di scoprire che in uno dei ristoranti della litoranea veniva ospitata gente nelle sale interne senza tener conto delle norme anticontagio. E senza l’adeguata e corretta areazione degli ambienti. Tutti i ristoranti chiusi perché i clienti non mangiavano all’aperto. Controlli e multe in tutta Italia Decretata una ammenda di 400 euro per il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 2 maggio 2021) Tre locali pubblici, duedella litoranea via Napoli ed un lounge bar in via Campana a Pozzuoli, hanno ricevuto. Due di questidalla polizia municipale per il mancato rispetto delle norme antiCovid. Idella municipale, svolti nella giornata di ieri, hanno permesso di scoprire che in uno deidella litoranea veniva ospitata gente nelle sale interne senza tener conto delle norme anticontagio. E senza l’adeguata e corretta areazione degli ambienti.nonall’aperto.inDecretata una ammenda di 400 euro per il ...

Tg3web : Per la prima volta da oltre un anno, gli italiani - quasi tutti - hanno potuto trascorrere il primo fine settimana… - LaNotiziaTweet : Tutti i ristoranti chiusi perché i clienti mangiavano al chiuso. Controlli e multe in tutta Italia: feste e movida… - Profilo3Marco : RT @Tg3web: Per la prima volta da oltre un anno, gli italiani - quasi tutti - hanno potuto trascorrere il primo fine settimana di festa in… - Marcio5910 : @Giorgiofusi @metaanto @LucaVissani @Signorasinasce @matteosalvinimi Anche in zona rossa con una convenzione di ser… - ConteAlmaviva : @robertdolci più del 90% degli appassionati di calcio restano comunque sportivi da tv o da tribuna comoda e con tut… -