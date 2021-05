Sebastiani e il Pescara: quando scherzi con il fuoco, ti bruci. Grassadonia, altro flop (Di domenica 2 maggio 2021) Il Pescara si avvia mestamente verso la Serie C, logica conseguenza di una semina incredibilmente superficiale, improvvisata, che ha mortificato l’intera tifoseria. Daniele Sabastiani, il numero uno del club, ha voluto scherzare con il fuoco: evidentemente non gli era bastato quanto accaduto la scorsa stagione quando il Pescara sfiorò il tracollo e riuscì a scamparla – ai danni del Perugia – soltanto dopo un drammatico playout. Da lì, una società mediamente organizzata avrebbe memorizzato i colossali errori commessi e sarebbe ripartita. Invece, nulla. Anzi, se vogliamo Sebastiani ha fatto peggio, sostituendo allenatori, organizzando una campagna acquisti improvvisata, l’ultima parola deve essere sempre la sua, calpestando le ambizioni di una piazza storica che avrebbe voluto come minimo lottare fino ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Ilsi avvia mestamente verso la Serie C, logica conseguenza di una semina incredibilmente superficiale, improvvisata, che ha mortificato l’intera tifoseria. Daniele Sabastiani, il numero uno del club, ha voluto scherzare con il: evidentemente non gli era bastato quanto accaduto la scorsa stagioneilsfiorò il tracollo e riuscì a scamparla – ai danni del Perugia – soltanto dopo un drammatico playout. Da lì, una società mediamente organizzata avrebbe memorizzato i colossali errori commessi e sarebbe ripartita. Invece, nulla. Anzi, se vogliamoha fatto peggio, sostituendo allenatori, organizzando una campagna acquisti improvvisata, l’ultima parola deve essere sempre la sua, calpestando le ambizioni di una piazza storica che avrebbe voluto come minimo lottare fino ...

