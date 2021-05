Occhio! Un enorme razzo cinese in caduta libera (Di domenica 2 maggio 2021) Il razzo Long March 5B, l’esemplare più grande della flotta di missili spaziali cinesi, è stato lanciato con successo da Wenchanggiovedì 29 aprile per mettere in orbita un cilindro pressurizzato lungo 16 metri e pesante 22 tonnellate chiamato Tianhe. È il primo modulo della futura stazione spaziale Tiangong, il cui completamento è previsto entro il prossimo anno. La missione di Tianhe sino a questo momento è stata un successo, si è separato dallo stadio centrale del lanciatore dopo 492 secondi di volo ed è entrato direttamente in orbita come previsto. Lì, grazie ai suoi motori, continuerà a girare intorno alla Terra a un’altitudine compresa tra 340 e 450 km in attesa degli altri pezzi di questo “Lego” spaziale che alla fine diventerà una stazione spaziale da 60 tonnellate. Pechino prevede di effettuare almeno altri 10 lanci per portare in orbita gli altri due moduli, i ... Leggi su formiche (Di domenica 2 maggio 2021) IlLong March 5B, l’esemplare più grande della flotta di missili spaziali cinesi, è stato lanciato con successo da Wenchanggiovedì 29 aprile per mettere in orbita un cilindro pressurizzato lungo 16 metri e pesante 22 tonnellate chiamato Tianhe. È il primo modulo della futura stazione spaziale Tiangong, il cui completamento è previsto entro il prossimo anno. La missione di Tianhe sino a questo momento è stata un successo, si è separato dallo stadio centrale del lanciatore dopo 492 secondi di volo ed è entrato direttamente in orbita come previsto. Lì, grazie ai suoi motori, continuerà a girare intorno alla Terra a un’altitudine compresa tra 340 e 450 km in attesa degli altri pezzi di questo “Lego” spaziale che alla fine diventerà una stazione spaziale da 60 tonnellate. Pechino prevede di effettuare almeno altri 10 lanci per portare in orbita gli altri due moduli, i ...

